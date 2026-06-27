La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Programa Educativo Barrial (PEBa), coordinado por la Secretaría de Educación, presentó la oferta de cursos y talleres que estarán disponibles durante julio. Actualmente, el programa reúne más de 280 actividades desarrolladas en distintos barrios del distrito, muchas de ellas vinculadas a oficios con gran demanda laboral, además de propuestas culturales, tecnológicas y recreativas.

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La programación contempla tanto cursos virtuales como presenciales. En este último caso, habrá capacitaciones de corta duración y también talleres que comenzaron a principios de año pero que todavía admiten nuevos participantes. El listado completo puede consultarse en https://bit.ly/Pebajulio.

La inscripción para las actividades presenciales se realiza de manera directa en cada una de las sedes, dentro del horario correspondiente a la clase elegida. En el sitio web oficial también se pueden consultar las direcciones, días y horarios de cada propuesta.

En cuanto a la modalidad virtual, los enlaces de inscripción ya se encuentran disponibles desde esta semana. La oferta incluye el Taller de Inglés para Gastronomía, Curso Básico de Inglés, Taller para Fabricación de Respaldo y Pie de Cama, Taller de Herramientas Digitales para la Vida Cotidiana, Taller de Eventos Festivos y Sociales, Taller de Velas y Jabones Artesanales, Taller de Comunicación Efectiva, Taller de Modelado de una Cazuela en Arcilla, Seminario de Encuadernación Artesanal, Seminario de Fotografía con Celulares, Taller de Ceremonial Social, Taller de Alfabetización Expresiva y Escritura Creativa, y el Taller de Introducción a la Programación con Python.

Además, durante julio continuará la modalidad presencial itinerante con nuevas capacitaciones en distintos barrios. Se dictarán cursos de Manipulación de Alimentos en Las Canteras y Los Lobos, mientras que en Termas Huinco se desarrollará un taller de elaboración de velas.

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Toda la información sobre las actividades, los requisitos, las fechas de inicio, los horarios, las direcciones de las sedes y los formularios de preinscripción para los cursos virtuales se encuentra disponible en el sitio oficial del Programa Educativo Barrial: https://bit.ly/Pebajulio.

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