El obispo local, monseñor Ernesto Giobando, celebró públicamente la confirmación oficial del viaje apostólico del Papa León XIV a la Argentina, del 9 al 11 de noviembre próximo manifestando el entusiasmo de la comunidad eclesiástica. “Hemos recibido con alegría la noticia”, expresó el prelado al difundir el mensaje pastoral.

Ads

En ese marco, Giobando exhortó a los fieles a disponerse espiritualmente para la llegada del jefe de la Iglesia Católica. “Quiero invitarlos a preparar el corazón para recibirlo con nuestra oración, con una renovada esperanza”, señaló, remarcando la significación de la investidura del visitante al subrayar que “nos visita el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, el pastor de la Iglesia Católica”.

Al analizar el impacto de la presencia papal en el actual escenario nacional e internacional, el obispo sostuvo que el pontífice “nos trae la paz que tanto necesita el mundo y nuestra patria”. En esa línea, profundizó sobre los pilares de la convivencia comunitaria al afirmar que se trata de “una paz social que tiene como fundamento la justicia, como tantas veces nos recordaba Francisco”.

Puede interesarte

Finalmente, Giobando confirmó que la diócesis realizará un peregrinaje a Luján para recibir la bendición apostólica del Santo Padre. “Como diócesis iremos a Luján para recibir su bendición apostólica junto a María, madre y patrona de Argentina. Querido Papa León, te damos la bienvenida con los brazos abiertos. Gracias por tu visita”, concluyó.

Ads

Ads