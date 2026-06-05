El Museo Municipal José Hernández, ubicado en Ruta 226 kilómetro 14,5, en Laguna de los Padres, renovó su agenda de actividades para junio con una programación destinada a vecinos, turistas, instituciones educativas y familias. El espacio puede visitarse de lunes a domingos de 10 a 16, con último ingreso a las 15.30, mientras que permanecerá cerrado los miércoles y el feriado del lunes 15 de junio.

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Entre sus principales atractivos se encuentra la muestra permanente, que propone un recorrido por la historia de la región a través de los pueblos originarios, la expansión de la frontera nacional, las primeras estancias, la historia de la Estancia Laguna de los Padres, la figura de José Hernández y el legado del Martín Fierro, además de distintos aspectos vinculados a la vida productiva rural.

A esta propuesta se suma la exhibición exterior “Si estas paredes hablaran”, un recorrido cronológico compuesto por gigantografías que retratan a personajes y acontecimientos fundamentales de la historia regional.

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Durante todo el mes continuarán las visitas guiadas abiertas al público, que se realizarán los sábados a las 11 y a las 14. Los recorridos permiten conocer la evolución histórica del lugar desde los primeros pobladores hasta la creación de la institución.

Por otra parte, el Servicio Educativo ofrece visitas destinadas a establecimientos escolares los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 y a las 14. Cada recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos y las escuelas interesadas deben solicitar turno previamente a través del formulario digital oficial del área.

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La actividad destacada será el viernes 20 de junio, cuando se lleve adelante una jornada especial por el Día de la Bandera. En ese marco se inaugurará la muestra fotográfica “El Alma Gaucha”, del fotógrafo Juan Cruz Olivieri, una colección de imágenes dedicada a reflejar las costumbres y la vida gauchesca.

Además, el evento contará con música en vivo, danzas folclóricas, feria de emprendedores y juegos tradicionales para toda la familia. La Pulpería del Museo ofrecerá servicio de buffet coordinado por la Asociación de Amigos del Museo.

Quienes deseen llegar en transporte público pueden utilizar la línea 717, descendiendo en el segundo acceso y caminando unos 800 metros por el Camino del Cabildo Indígena.

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Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (0223) 464-4590, escribir a [email protected] o consultar las redes sociales oficiales del Museo Municipal José Hernández en Instagram y Facebook.