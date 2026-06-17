El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) informó que el Punto Verde Móvil estará presente mañana de 10:00 a 13:00 en el Centro Comercial de Constitución y Blas Parera, en el barrio Parque Luro, donde los vecinos podrán acercar residuos reciclables y participar de iniciativas ambientales.

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El operativo forma parte del cronograma del dispositivo que recorre distintos espacios públicos de la ciudad con el objetivo de promover la correcta gestión de residuos y prácticas sustentables. Desde esta semana, además, el servicio comenzó a funcionar en su nuevo horario de 10:00 a 13:00.

En el lugar, quienes estén inscriptos en el programa Adoptá un árbol podrán retirar sus ejemplares de vereda, mientras que también se recibirán residuos eléctricos y electrónicos (RAEE), aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes o recargables y lentes o armazones en desuso.

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Asimismo, el Punto Verde recepciona materiales reciclables como plásticos, metales, vidrios, papel y cartón. Como incentivo, los vecinos que participen recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

Desde el EMSUR recordaron que el dispositivo no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio. En caso de lluvia, la actividad será suspendida hasta una nueva fecha.

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Para consultar el cronograma completo, se puede ingresar al sitio oficial del Municipio. Por su parte, quienes aún no se hayan inscripto en el programa Adoptá un árbol pueden hacerlo de manera online y sumarse a la iniciativa que busca fortalecer el arbolado urbano y el paisaje forestal de la ciudad.

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