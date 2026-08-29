El Municipio presenta “Familias que abrazan”, el programa de acogimiento familiar
El Municipio presentará el programa el próximo 2 de septiembre. La jornada informativa será abierta y detallará requisitos, modalidades y funcionamiento del sistema.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad presentará el 2 de septiembre el programa Familias que abrazan en el Salón de Actos del Colegio de Abogados (Brown 1958), en el marco de una jornada abierta destinada a informar a la comunidad sobre el sistema de acogimiento familiar transitorio.
La propuesta, implementada por la Dirección de Niñez en el marco de la Ordenanza Nº26.057, está orientada a brindar a niños y adolescentes con medidas de protección judicial la posibilidad de residir temporalmente en un entorno familiar, como alternativa a dispositivos institucionales de cuidado.
El acogimiento se establece por un período máximo de seis meses, durante el cual se busca garantizar condiciones adecuadas en términos afectivos, educativos, sanitarios y recreativos. Desde la organización se aclaró que este dispositivo no constituye una vía para procesos de adopción.
El programa contempla distintas modalidades de participación, incluyendo familias de acogimiento transitorio, familias especializadas -para casos de patologías crónicas, discapacidad o grupos de hermanos- y familias de apoyo. La convocatoria está abierta tanto a personas individuales como a grupos familiares de diversas conformaciones.
Quienes deseen obtener más información o postularse podrán hacerlo a través del sitio web oficial del Municipio, mediante el correo electrónico [email protected] o vía WhatsApp al 223 5772005.