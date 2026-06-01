El Municipio de General Pueyrredon informa que incorporará 12 nuevos patrulleros, permitiendo alcanzar un total de 23 unidades. Estos móviles representan un nuevo fortalecimiento de los recursos destinados a la prevención y al acompañamiento de las tareas que llevan adelante las fuerzas de seguridad en el territorio, consolidando inversiones que tienen como objetivo mejorar la capacidad operativa y la presencia en los distintos barrios del Partido.

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“En materia de seguridad, los vecinos no quieren excusas, buscan respuestas”, señaló al respecto el intendente municipal Agustín Neme. “Por eso incorporamos 12 nuevos patrulleros a las 11 unidades para reforzar el trabajo de la Policía Bonaerense”, agregó.

“Además, estamos avanzando en la compra de 5 nuevos móviles para fortalecer la Patrulla Municipal, que se agregan a los 15 que ya tenemos. Esto implica más presencia en la vía pública, más prevención y la posibilidad de acortar los tiempos de respuesta a los reclamos de los vecinos”, concluyó el jefe comunal.

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En ese sentido, la Secretaría de Seguridad al gestionar la adquisición de cinco nuevos vehículos para la Patrulla Municipal realiza una inversión que permitirá ampliar la flota existente y fortalecer las políticas públicas de seguridad, con foco en la prevención, la presencia territorial y la mejora permanente de las herramientas disponibles para el cuidado de la comunidad.

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