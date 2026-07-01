La Municipalidad de General Pueyrredon confirmó que descontará el día no trabajado a los docentes municipales que adhirieron al paro provincial del pasado 30 de junio, medida de fuerza que fue acompañada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

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El descuento alcanzará a los docentes del sistema educativo municipal que no concurrieron a sus lugares de trabajo durante la jornada de protesta, de acuerdo con el criterio que aplica el Ejecutivo local en los casos de inasistencia por paro.

El STM había anunciado su adhesión a la medida convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), al sostener una serie de reclamos vinculados con la situación de la educación pública y las condiciones laborales del sector.

Entre las principales demandas figuraron el pedido de acciones para frenar la violencia en las escuelas, la convocatoria a la paritaria provincial, el rechazo a la sobrecarga laboral, la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) y el reclamo para que IOMA garantice las prestaciones médicas en tiempo y forma.

Pese a la adhesión sindical, desde la Municipalidad ratificaron que se efectuará el descuento correspondiente a quienes no prestaron tareas durante la jornada de paro, una decisión que impactará en la liquidación de haberes de los docentes municipales alcanzados por la medida.

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