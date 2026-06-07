La decisión de liberar los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata para quienes se dirigían al velatorio popular de Carlos “Indio” Solari estuvo acompañada por un gesto que rápidamente llamó la atención de los automovilistas. A lo largo del recorrido, los carteles electrónicos comenzaron a exhibir frases asociadas al universo artístico del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en un homenaje que se multiplicó en redes sociales durante las últimas horas.

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Entre los mensajes que pudieron verse figuraron expresiones profundamente vinculadas a la obra del músico, como “Mi único héroe en este lío”, “Las despedidas son esos dolores dulces” y “El lujo es vulgaridad”. Las frases aparecieron en distintos puntos de la traza y fueron compartidas por cientos de usuarios que transitaban hacia Avellaneda para participar del último adiós al artista.

La iniciativa fue impulsada por AUBASA, la empresa que administra la autopista y otras rutas bonaerenses. El homenaje se sumó a la decisión de levantar las barreras desde las primeras horas del domingo para agilizar el traslado de los miles de seguidores que viajaron desde distintos puntos de la provincia y del país hacia Villa Domínico.

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La medida buscó facilitar la circulación en una jornada de intensa movilización, pero fueron los mensajes luminosos los que terminaron convirtiéndose en uno de los tributos más comentados. Lejos de limitarse a una cuestión operativa, la empresa transformó la autopista en un espacio de despedida simbólica para una figura que marcó a varias generaciones de argentinos.

Mientras miles de personas avanzaban hacia el velatorio popular, las pantallas electrónicas fueron dejando una postal diferente: la de una ruta atravesada por palabras y canciones que forman parte de la memoria colectiva del rock nacional.

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