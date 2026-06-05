El Marplatense fue galardonado con el Premio Martín Fierro al Mejor Sitio del Interior en el marco de la edición 2026 de los Premios Martín Fierro de Portales Web, organizados por APTRA para reconocer a los medios digitales más destacados de la Argentina.

Ads

La distinción representa un importante reconocimiento al trabajo periodístico que el portal desarrolla diariamente para informar a los vecinos de Mar del Plata, Batán y la región, con una cobertura permanente de la actualidad local, provincial, nacional e internacional.

Desde su creación, El Marplatense se consolidó como uno de los principales medios digitales de la ciudad, apostando a una cobertura cercana, inmediata y comprometida con los temas que impactan en la comunidad. El premio otorgado por APTRA ratifica ese camino y destaca la labor de periodistas, editores, fotógrafos, camarógrafos, diseñadores, productores y colaboradores que forman parte del equipo.

Ads

Además, el reconocimiento llega en un contexto de permanente transformación de los medios digitales, donde la innovación, la calidad informativa y la cercanía con la audiencia resultan fundamentales para construir un vínculo de confianza con los lectores.

Desde El Marplatense agradecieron especialmente a los lectores, anunciantes y a todas las personas que acompañan diariamente el crecimiento del medio. Este Martín Fierro representa un nuevo impulso para seguir trabajando con el mismo compromiso y la misma pasión que caracterizan al portal desde sus inicios.

Ads