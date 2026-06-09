El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende de Mar del Plata comenzó a implementar un sistema obligatorio de identificación segura de pacientes mediante pulseras, convirtiéndose en el primer hospital público de la provincia de Buenos Aires en adoptar esta modalidad.

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La iniciativa, impulsada por la dirección del establecimiento en línea con las políticas de calidad asistencial del Ministerio de Salud bonaerense, apunta a reforzar los estándares de seguridad hospitalaria y minimizar los riesgos de errores en la atención médica.

A partir de la puesta en marcha del nuevo protocolo, toda persona que ingrese al área interna de urgencias deberá portar una pulsera identificatoria, que funcionará como herramienta obligatoria para validar su identidad durante todo el proceso de atención.

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El sistema establece que médicos, enfermeros, camilleros y demás integrantes del equipo de salud deberán verificar visualmente la identificación antes de realizar procedimientos, administrar medicación o efectuar traslados internos.

Desde el hospital destacaron que se trata de una medida alineada con estándares internacionales de seguridad del paciente y que ya es utilizada en distintos centros privados de salud.

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El director asociado del HIGA, Matías Maciel, sostuvo que la incorporación de esta herramienta "refleja el compromiso de los equipos del hospital con la mejora continua de la calidad asistencial y la construcción de entornos cada vez más seguros para pacientes y trabajadores".

Por su parte, la jefa del Servicio de Admisión de Emergencias, Raquel Córdoba, señaló que el nuevo protocolo "fortalece la seguridad del paciente desde el mismo momento de su ingreso y promueve una atención más segura y de calidad", al tiempo que lo definió como "un cambio cultural en la recepción de la urgencia".

Debido a la magnitud de la innovación, la Dirección del hospital dispuso una etapa inicial de prueba piloto con monitoreo diario para acompañar al personal en la adaptación de los nuevos procedimientos.

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El HIGA Alende es hospital de referencia para 16 municipios de la región y, con esta incorporación, busca consolidar un modelo de gestión orientado a la modernización, la eficiencia y la seguridad de pacientes y trabajadores.