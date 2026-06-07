El Gobierno nacional salió a responder los cuestionamientos que surgieron tras la organización del velatorio de Carlos “Indio” Solari y aseguró que realizó gestiones para colaborar con la despedida pública del artista. Según indicaron desde la Casa Rosada, se ofrecieron las instalaciones de Tecnópolis para llevar adelante el homenaje, aunque la propuesta no prosperó porque fue descartada por quienes estaban a cargo de la organización.

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La aclaración llegó luego de que distintos sectores cuestionaran la ausencia de un espacio nacional para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Frente a esas críticas, fuentes oficiales señalaron que existió una oferta concreta y remarcaron que la decisión final sobre el lugar del velatorio correspondía exclusivamente a la familia y al círculo cercano del músico.

De acuerdo con la versión oficial, el Gobierno tomó contacto con allegados al artista apenas se conoció la noticia de su muerte y puso a disposición recursos para colaborar con la logística de una ceremonia que, por la magnitud de la convocatoria esperada, requería una importante organización. En ese contexto, Tecnópolis apareció como una de las alternativas evaluadas debido a su capacidad para recibir a miles de personas y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y circulación.

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Sin embargo, desde el entorno de Solari decidieron avanzar con otra opción y coordinar la despedida junto al Gobierno bonaerense. Finalmente, el velatorio se realizó en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, donde una multitud de seguidores se acercó para rendir homenaje al artista.

Las explicaciones oficiales buscaron desactivar la polémica generada en redes sociales y ámbitos políticos, donde algunos dirigentes y fanáticos habían cuestionado la falta de participación del Estado nacional en la organización del evento. Desde el Ejecutivo insistieron en que nunca hubo una negativa a colaborar y sostuvieron que la propuesta de Tecnópolis formó parte de las alternativas acercadas a los organizadores.

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Mientras tanto, la despedida del Indio Solari continuó convocando a miles de personas y generando múltiples expresiones de reconocimiento en todo el país. En medio de ese clima de conmoción, la discusión sobre la organización del homenaje derivó en un cruce político que llevó al Gobierno a explicar públicamente cuál fue su intervención y qué ofrecimientos realizó antes de que se definiera la sede definitiva del velatorio.

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