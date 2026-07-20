El Gobierno nacional oficializó el Decreto 612/2026, mediante el cual introdujo modificaciones en la reglamentación de los aportes y contribuciones establecidos en los convenios colectivos de trabajo. La medida fue resultado de una negociación con la Confederación General del Trabajo (CGT) y busca asegurar el financiamiento de las obras sociales sindicales.

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La nueva normativa aclara cómo se calcularán los aportes convencionales. En ese sentido, establece que la base estará integrada por el salario básico convencional y las sumas remunerativas habituales y mensuales, mientras que quedarán excluidos conceptos extraordinarios como horas extras, aguinaldo, bonos, premios, plus vacacional y sumas no remunerativas.

Además, el decreto ratifica que los aportes y contribuciones acordados entre empleadores y sindicatos deberán destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales y culturales, conforme a lo establecido por la Ley de Asociaciones Sindicales.

Desde la CGT destacaron que el acuerdo alcanzado con la Casa Rosada permite sostener una de las principales fuentes de financiamiento de las obras sociales sindicales y garantiza la continuidad de las prestaciones médicas para millones de afiliados. Según señalaron, la medida evita un escenario que podría haber afectado la cobertura sanitaria y generado una mayor presión sobre el sistema público de salud.

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Con la entrada en vigencia del Decreto 612/2026, el Ejecutivo busca dar mayor previsibilidad a la homologación de los convenios colectivos y fortalecer el marco legal que regula el destino de los aportes, consolidando un entendimiento con la central obrera sobre el financiamiento del sistema de salud sindical.



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