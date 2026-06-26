En el marco del pedido de detención del ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, solicitó también la detención inmediata de la ex esposa del funcionario, Jesica Cirio, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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El requerimiento fue presentado ante el juez federal Luis Armella, quien deberá resolver la situación procesal de los imputados, según informó Clarín.com.

La medida fue impulsada tras la difusión reciente de una serie de videos caseros grabados por Cirio, en los que se observan importantes sumas de dinero en moneda extranjera guardadas en bolsos, cajones y valijas dentro del vestidor de una propiedad ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, perteneciente a Insaurralde.

Según el dictamen fiscal, este nuevo material probatorio modifica sustancialmente el escenario judicial, al aportar indicios que podrían acreditar una participación activa en maniobras destinadas a ocultar patrimonio de origen ilícito. En ese sentido, Mola argumentó que existen riesgos procesales concretos, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, lo que justificaría la adopción de medidas restrictivas de la libertad.

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La causa continúa en etapa de instrucción, mientras el juzgado evalúa la consistencia de los elementos incorporados y la procedencia del pedido de detención formulado por el Ministerio Público Fiscal.

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