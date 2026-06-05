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La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música. Entre las múltiples despedidas, una de las más significativas fue la de Eduardo Skay Beilinson, histórico compañero de ruta, socio artístico y una de las figuras fundamentales en la construcción del fenómeno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A través de sus redes sociales, el músico expresó su dolor con un breve pero sentido mensaje que rápidamente fue compartido por miles de seguidores:

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"Te llevo en cada recuerdo,

en cada canción de ayer.

Con un inmenso dolor.

Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre.

Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR"

La publicación fue acompañada por un comunicado en el que también se informó la suspensión, hasta nuevo aviso, de la presentación que Skay tenía prevista para este sábado.

La relación entre Solari y Beilinson marcó una de las asociaciones artísticas más influyentes de la historia del rock argentino. Juntos lideraron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes y cuya obra continúa vigente décadas después de su separación.

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El mensaje de Skay refleja el vínculo que unió a ambos músicos durante décadas y resume el sentimiento de miles de seguidores que hoy despiden a una de las figuras más trascendentes de la música argentina.