El Ejército Argentino puso en marcha una nueva etapa de su programa de modernización al abrir una licitación para incorporar 400 camiones tácticos Mercedes-Benz Unimog U4000. La operación demandará una inversión estimada en más de 86 millones de dólares y forma parte de un proyecto de largo plazo destinado a renovar la capacidad de transporte terrestre de la fuerza.

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La iniciativa busca reemplazar progresivamente a los históricos Unimog 416 y 421, vehículos que en muchos casos llevan más de medio siglo en servicio. El objetivo final es alcanzar una flota cercana a las 1.000 unidades nuevas, lo que convertiría a este proceso en la mayor actualización de camiones militares registrada en más de cuatro décadas.

La licitación no contempla únicamente la compra de los vehículos. También incluye repuestos, herramientas especiales, equipos de diagnóstico electrónico y programas de capacitación para conductores y personal técnico, con el fin de garantizar el mantenimiento y la operatividad de la nueva flota.

La modernización ya comenzó a tomar forma con una adquisición previa de 64 Unimog U4000, de los cuales las primeras unidades arribaron recientemente al país. Estos vehículos están diseñados para operar en condiciones extremas, transportar tropas y carga, brindar apoyo logístico y participar en operativos de asistencia ante emergencias o catástrofes naturales.

Con este plan, el Ministerio de Defensa busca recuperar capacidades logísticas estratégicas y reemplazar una flota que, pese a décadas de servicio, había quedado tecnológicamente rezagada frente a las exigencias operativas actuales.

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