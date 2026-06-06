El dolor que atraviesa la familia de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo recientemente, cuando Miguel Heredia, abuelo de la adolescente asesinada en Córdoba, debió ser internado tras sufrir una descompensación vinculada al difícil momento que enfrenta su entorno desde que se confirmó el trágico desenlace del caso.

Ads

Según trascendió, el hombre presentó complicaciones de salud mientras continúa atravesando las consecuencias emocionales de una investigación que mantuvo en vilo a la provincia durante varios días. Heredia fue una de las figuras más visibles durante la búsqueda de su nieta, participando de movilizaciones, acompañando los operativos y reclamando respuestas a las autoridades.

La desaparición de Agostina había sido denunciada el 23 de mayo. Durante jornadas de intensa búsqueda, familiares, vecinos y fuerzas de seguridad trabajaron para intentar localizar a la adolescente. Sin embargo, días después se confirmó el peor escenario con el hallazgo de sus restos en un descampado de la ciudad de Córdoba.

Ads

Por el hecho permanece detenido Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso del crimen. La investigación judicial intenta reconstruir cada uno de los movimientos realizados antes y después de la muerte de la joven, mientras los peritajes continúan aportando elementos para esclarecer lo ocurrido.

Los informes forenses preliminares indicaron que la adolescente murió por asfixia y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado. Además, los especialistas analizan distintas evidencias para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Ads

Mientras la causa avanza, la familia mantiene su pedido de justicia y reclama que se investigue a fondo si existieron otras personas involucradas. En ese contexto, la internación de Miguel Heredia refleja el fuerte impacto que el crimen sigue generando en los allegados de la víctima.

La causa continúa bajo la conducción del fiscal Raúl Garzón, quien no descarta profundizar nuevas líneas investigativas a medida que se incorporen pruebas y resultados periciales al expediente.

Puede interesarte