El defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Marcelo Lacedonia, reclamó la intervención del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) ante la crisis que atraviesa la entidad, durante la visita del gobernador Axel Kicillof a Mar del Plata, en el marco del Congreso Bonaerense del Trabajo.

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Según el planteo, la situación del IOMA dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una cuestión política, con impacto directo en trabajadores activos, jubilados y sus familias. “Resulta contradictorio hablar del bienestar de los trabajadores mientras miles de afiliados encuentran cada vez más dificultades para acceder a prestaciones básicas de salud”, sostuvo Lacedonia.

Entre las principales problemáticas señaladas se encuentran demoras en autorizaciones, interrupción de tratamientos, falta de provisión de medicamentos e insumos, conflictos con prestadores y dificultades para acceder a servicios de alta complejidad. A esto se suma una creciente judicialización de los reclamos.

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En el distrito de General Pueyrredon, el diagnóstico es aún más crítico. En los últimos años se registró una pérdida de prestadores, reducción de servicios y cambios en los esquemas de intermediación, lo que derivó en un deterioro progresivo de la calidad de atención.

“El problema no radica en la naturaleza jurídica de quienes participan del sistema. El problema son los resultados -afirmó el defensor, y agregó- La discusión es si el afiliado recibe la prestación que necesita, cuándo la necesita y con la calidad que corresponde”.

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Lacedonia también cuestionó que, mientras se sostiene el concepto de soberanía sanitaria, la gestión de prestaciones se haya delegado en empresas privadas, sin mejoras en el acceso a los servicios.

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En ese contexto, solicitó al gobernador que impulse la intervención del organismo, con el objetivo de realizar una auditoría integral, revisar los esquemas de tercerización, transparentar contrataciones y fortalecer la red de prestadores.

“Ha llegado el momento de que el gobernador asuma personalmente la conducción política de esta crisis”, remarcó y advirtió que “lo que ya no puede ocurrir es que la Provincia siga observando pasivamente cómo se deteriora la obra social mientras miles de afiliados esperan respuestas”.