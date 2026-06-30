La aparición de un cuerpo sin vida esta tarde en la zona de Playa Alfonsina podría tener relación con la desaparición de un hombre, que la semana pasada se arrojó al mar y no pudo ser encontrado.

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Personal de la Comisaría Primera intervino tras el hallazgo en la escollera de Playa Alfonsina, a la altura de Córdoba y la costa. Como se indicó, el hecho podría estar relacionado con un episodio ocurrido el 24 de junio, cuando un testigo denunció al 911 haber visto a un hombre caer al mar desde las rocas de la escollera de Punta Iglesia mientras hablaba por teléfono.

En aquella ocasión se desplegó un operativo de búsqueda en la zona con intervención de Prefectura Naval Argentina, aunque no se obtuvieron resultados positivos debido a las condiciones del mar.

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Tras el hallazgo de esta tarde, se hicieron presentes Policía Científica, médico policial y personal de la Morgue Judicial, quienes realizaron las primeras pericias en el lugar.

La Fiscalía interviniente dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte, la realización de la autopsia y una diligencia de reconocimiento por parte de familiares, ante la posibilidad de que el cuerpo corresponda a la persona buscada desde el hecho ocurrido días atrás.

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La investigación continúa para establecer formalmente la identidad del fallecido y determinar las circunstancias del deceso.

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