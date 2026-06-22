El mercado de créditos hipotecarios para vivienda en la provincia de Buenos Aires ingresó en una etapa de enfriamiento tras la expansión registrada durante 2025, en un contexto marcado por el aumento de las tasas de interés y la reducción de los plazos de financiamiento bancario.

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Según datos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en mayo de 2026 se concretaron 910 compraventas mediante crédito hipotecario sobre un total de 9068 escrituras, lo que representa una caída interanual del 54%. En comparación con abril, la actividad también retrocedió un 11%.

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, se registraron 5687 operaciones respaldadas por préstamos para vivienda, cifra que implica una baja del 32% respecto del mismo período del año anterior.

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El presidente del Colegio de Escribanos, Guillermo Longhi, advirtió que los números constituyen “un llamado de atención” para el sector, con impacto en la dinámica comercial y en la confianza de los inversores.

Aunque los valores de las propiedades se mantienen relativamente competitivos, las condiciones financieras actuales excluyen a una parte significativa de la clase media del acceso al crédito. En la actualidad, la mayoría de los bancos exige un ahorro previo equivalente al 25% del valor del inmueble como requisito para otorgar financiamiento.

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En lo que va del año, solo el 13% de las escrituras se realizó mediante hipotecas, lo que confirma una contracción del segmento. El panorama general sugiere que el mercado podría continuar en descenso si no se modifican las condiciones de acceso al crédito, en un escenario donde la demanda potencial persiste pero enfrenta fuertes restricciones.

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