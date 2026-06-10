El Consejo Directivo del Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (CoTOBA) resolvió no aplicar el aumento de matrícula previsto para el segundo semestre de 2026, en el marco del contexto económico actual y con el objetivo de acompañar a los profesionales matriculados.

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De este modo, los valores vigentes se mantendrán sin modificaciones durante los próximos meses, mientras que la revisión arancelaria será analizada nuevamente hacia fin de año, cuando el cuerpo directivo evalúe la situación económica y financiera de la institución.

Desde el Colegio señalaron que la medida apunta a generar previsibilidad y aliviar la carga económica que afrontan los terapistas ocupacionales en el ejercicio profesional, en un escenario atravesado por dificultades económicas en distintos sectores.

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La decisión alcanza a todas las modalidades de pago de matrícula actualmente vigentes y representa un esfuerzo institucional orientado a sostener el acompañamiento a la matrícula profesional, sin afectar el funcionamiento de los servicios que brinda la entidad.

“Tenemos un compromiso con los colegiados, priorizando una administración responsable de los recursos y una gestión atenta a las necesidades de quienes integran la comunidad profesional”, indicaron desde la entidad, y agregaron: “Ante las dificultades que impone la economía cotidiana, estamos obligados a alivianar las carga para nuestros profesionales”.

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