TORRENTE PRESIDENTE (película) dirigida por Santiago Segura, Santiago Segura, Fernando Esteso, Jerónimo Nieto. En cines.

Ads

-Con casi tres décadas de existencia, el personaje de José Luis Torrente está un poco agotado. O bastante ya. Igual se agotó rápido, desde la segunda película que ha tenido una sobrevida excesiva: fue una gran idea, un gran concepto, que se evaporó en esa primera entrega maravillosa, donde la burla a los sectores conservadores españoles sintetizados en ese policía corrupto era brillante, punzante y grosera. A esta altura de las cosas, entonces, Torrente se ha convertido en una forma perezosa de la comedia. Eso sí, cuando acierta lo hace a lo grande, y en esta nueva entrega tiene algunos momentos desopilantes. Ya no sabemos bien de qué trabaja, pero Torrente llama la atención de operadores del partido Nox (cualquier parecido con Vox es pura coincidencia), que encuentran en ese ser embrutecido una representación de una España de tradiciones. Así que Torrente presidente se mete con el mundo de la política (con una referencia explícita a Argentina), con los de derecha, los de centro, los extremos, los de izquierda, los progres y todo lo que anda dando vueltas. A veces es efectivo e inteligente, a veces se queda en lo vulgar y repetitivo. Despareja, aunque superior a entregas anteriores.

BUENA SUERTE, DIVIÉRTETE, NO MUERAS (película) dirigida por Gore Verbinski, con Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson. En cines.

Ads

-A casi una década de su última película, Verbinski vuelve a las salas con esta comedia negra de ciencia ficción sobre un hombre que dice venir del futuro, para alertarnos de los males de la Inteligencia Artificial. Los primeros minutos son fascinantes, y una serie de flashbacks que se insertan a modo de representación de ese mundo hasta el momento, son interesantes. Pero la travesía de los personajes va de la comedia al drama existencial, y los cambios de tono no le sientan bien a la película. Para colmo de males en el epílogo quiere recuperar el tono mordaz, bien elaborado hasta entonces, pero virado hacia un cinismo fatalista que convierte a esta película en ocasiones bastante ocurrente y perspicaz, en una tontería. La sostiene el elenco, especialmente el divertido Rockwell en un personaje estrafalario que le sienta perfecto.

TUS AMIGOS Y VECINOS (serie) creada por Jonathan Tropper, con Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn. En AppleTV.

Ads

-En su segunda temporada, la serie protagonizada por Hamm vuelve con su mirada sardónica sobre la alta sociedad, mientras el protagonista ya disfruta totalmente de su talento delictivo. Claro, algunas consecuencias traerá como que su mejor amigo descubra sus artimañas y, lejos de enojarse (bueno, al comienzo un poquito), le pedirá ser parte del juego. Porque como teoriza la serie, si bien los trabajos de estos personajes se cruzan a veces con el crimen de guante blanco, el delito de acción y nervio termina siendo más seductor y fascinante. En paralelo, la aparición de un nuevo personaje en el barrio, interpretado por Michael Marsden en plan reptil, le da aire a la trama. Tus amigos y vecinos se balancea entre la comedia cínica y el thriller, y lo hace siempre con acierto, mientras de fondo se van cocinando los vínculos familiares y de amistad. Un entretenimiento que alcanza su mejor tono cuando se vuelve más sofisticado.

LA CASACA DE DIOS (película) dirigida por Fernán Mirás, con Natalia Oreiro, Jorge Marrale, Zoe Peralta. En cines.

-La nueva película de Mirás como director es tal vez la más sólida desde un aspecto narrativo y formal: una comedia dramática costumbrista, atravesada por temas como Malvinas y la épica futbolera y nacionalista, que es narrada con solvencia y cierto vuelo visual en algunas secuencias. El utilero de un club de barrio en decadencia (Marrale), que fue utilero de la Selección Nacional en el Mundial de México 86, se obsesiona con recuperar la camiseta que usó Diego Maradona en aquel icónico partido contra Inglaterra, el del gol con la mano y el del golazo de la gambeta interminable. Precisamente entre esas dos vertientes, lo legal o lo no permitido, se balancea el relato que abraza la lógica futbolera de las pasiones y el folklore. Ahora bien, que sea el film más sólido de Mirás como realizador no significa que sea el mejor: La casaca de Dios es todo lo chauvinista que uno se imagina y cae en sentimentalismos propios del cine de Marcos Carnevale, no por nada autor del guion. Y, lo más curioso e incongruente, para una película que se aferra al nacionalismo más ramplón, titularse “la casaca” en vez de “la camiseta”, es un acto de extemporaneidad lingüística llamativo. Solo apta para fanáticos.

Ads

ERRORES EPICOS (serie) creada por Dan Levy y Rachel Sennott, con Dan Levy, Laurie Metcalf, Taylor Ortega. En Netflix.

-Dan Levy, hijo del gran comediante Eugene Levy, evidentemente heredó algo de su padre: la gracia para el humor estrafalario y la sátira social. En esta comedia creada junto a Rachel Sennott, el guionista y actor se pone al frente del reparto junto a Laurie Metcalf para interpretar a un par de hermanos de una familia italiana que terminan involucrados en una trama policial de manera accidental, como suele ocurrir en el género. Con la nona moribunda, el robo de una aparente baratija para homenajearla, termina involucrando a este par (él líder de una congregación religiosa, ella una actriz fracasada) en una trama muy graciosa. Hay gags brillantes, humor negro y una mirada sobre los rituales familiares que evidencia capacidad para la parodia pero, además, cariño por esos personajes. Errores épicos se vale de esa cualidad insondable del azar y lo vuelve músculo cómico.