AMOS DEL UNIVERSO (película) dirigida por Travis Knight, con Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba. En cines.

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-Tras muchos años de idas y vueltas, finalmente llegó la película de He-Man, adaptación de uno de los dibujos animados más populares de los 80’s y que generó todo un universo de merchandising y subproductos que llega hasta nuestros días. Si bien no se podía esperar demasiado teniendo en cuenta el nivel del cartoon original (seamos honestos, era bastante pobre desde lo gráfico), Knight se las ingenia para construir una película que les hace honor a los personajes y al mundo original, a la vez que toma algunos desvíos por la senda del humor y la autoconciencia. Lejos de la traición, lo que hace el film es asimilar todo lo que pasó en estas cuatro décadas alrededor del personaje. Amos del Universo tampoco es perfecta, es demasiado larga y la mezcla de tonos no siempre funciona. Incluso, es el film más flojo hasta el momento del director (Kubo y la búsqueda samurái, Bumblebee). Sin embargo, hay un cariño que se adivina detrás del proyecto que lo hace funcionar y avanzar a pura simpatía.

AMOS DEL UNIVERSO: REVELACIÓN (miniserie) con voces de Sarah Michelle Gellar, Lena Headey, Mark Hamill. En Netflix.

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-Entre los varios productos y las reinvenciones que tuvo el dibujo, seguramente esta miniserie en diez episodios producida por Netflix hace unos años está entre lo mejor. La intención es darles un tono más oscuro a los personajes, y lo logra. Luego del cataclismo que desata una batalla entre He‑Man y Skeletor, Eternia queda devastada. Trabajando el heroísmo desde su vertiente más trágica, esta producción animada acierta en el tono y en la calidad de su animación, que actualiza los tópicos históricos y les da un aire contemporáneo. En la plataforma hay más contenido relacionado con el personaje, pero por lejos este es el más interesante.

THE TOYS THAT MADE US: HE-MAN (serie) dirigido por Tom Stern, con las presencias de Mark Bellomo, Donald Ian Black, Ed Calderon. En Netflix.

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-Esta serie documental, salvo por el tono canchero en la narración, es notable y tiene un valor nostálgico invalorable. Se mete de lleno en el corazón de la cultura pop, especialmente en los 80’s y en uno de los elementos fundantes del fetichismo del merchandising: los muñecos articulados. Si bien son tres temporadas, tomados por el espíritu de Amos del Universo queremos recomendar el capítulo 3 de la temporada 1, centrado obviamente en los muñecos articulados de He-Man creados por Mattel. Piezas buscadas hoy por coleccionistas y fanáticos, la historia detrás de estas figuras de acción es riquísima y muy divertida. Parte del éxito de la franquicia animada tiene que ver precisamente con estas piezas, y el capítulo avanza entre la exposición documentada y el registro cariñoso a una época en la que He-Man y sus amigos (y enemigos) generaban furor entre el piberío.

TURBULENCIA EN LA OFICINA (película) dirigida por Ol Parker, con Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin. En Netflix.

-Cortemos un poco con He-Man. Si bien seguramente la mayoría del público verá esta película por la presencia de la López, conviene prestarle atención a su partenaire, Goldstein, un comediante británico que brilló en la serie Ted Lasso y cuya presencia no sólo quedaba en la actuación, sino además en los guiones. Precisamente ese rol lo volvió a cumplir en Terapia sin filtro, otra serie hermosa. Con lo cual, decir que si Goldstein aparece aquí también como guionista, hay que prestarle atención a Turbulencia en la oficina. Comedia romántica de corte clásico (todo un riesgo hoy), está atravesada por el mundo del trabajo y las reglas de los géneros en el presente. Entre la tradición y la modernidad se balancea, mientras intenta ser cómica y ser romántica, aunque no lo logra siempre. O, mejor, logra superarse cuando es cómica y volverse peor, torpe, dubitativa, cuando tiene que ser romántica. Es en esos apuntes humorísticos donde se nota la pluma de Goldstein, lástima que surjan como espasmos y no terminen de ser el verdadero camino de la película.

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CONAN, EL BÁRBARO (película) dirigida por John Milius, con Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von Sydow. En Disney+.

-Volvamos a He-Man para el cierre. Hay quienes acusan al personaje de estar afanosamente inspirado en Conan, el bárbaro, criatura creada en cuentos y novelas por Robert E. Howard en los años 30’s del siglo pasado. Y si bien es claro que hay muchas similitudes en ese universo de hombres poderosos, magos y brujos, lo cierto es que He-Man avanzó hacia una textura más pop que el personaje original no tenía. Eso queda claro en las películas de Conan casualmente protagonizadas por Schwarzenegger en aquellos años 80’s, en paralelo al éxito de la serie animada. Y la primera especialmente, dirigida por Milius y con Oliver Stone en el guion, que sigue al personaje buscando venganza contra los que eliminaron a los suyos. Primer gran suceso de taquilla del ex fisicoculturista austríaco, es un film bastante oscuro y violento, que sirvió de molde para muchas películas similares, especialmente en los 80’s donde las aventuras de hechiceros estaban de moda.