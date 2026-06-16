El directorio del Banco Mundial analizará este martes la aprobación de una garantía por US$2000 millones solicitada por el Gobierno argentino, en una decisión considerada clave para la estrategia financiera de la gestión de Javier Milei.

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De obtener el respaldo, la Argentina podrá utilizar esa garantía para acceder a financiamiento de bancos privados internacionales en mejores condiciones y afrontar compromisos de deuda previstos para las próximas semanas. Según explicó el Gobierno, el objetivo es refinanciar una parte significativa de los vencimientos, reducir los costos de financiamiento y generar condiciones más favorables para la llegada de inversiones.

La decisión quedará en manos del directorio ejecutivo del organismo, integrado por el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y 25 directores que representan a los 189 países miembros. Entre sus funciones se encuentra la aprobación de préstamos, programas y garantías financieras.

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La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer las reservas y asegurar el pago de los US$4400 millones que vencen el próximo 9 de julio. En ese marco, el Gobierno también espera que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apruebe esta semana una garantía adicional por US$500 millones.

Además, el Ejecutivo mantiene negociaciones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para obtener otro aval de entre US$250 y US$500 millones, cuya discusión está prevista para fines de julio. Con estos respaldos, la administración nacional busca avanzar en la obtención de préstamos por unos US$4000 millones con entidades financieras privadas.

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Mientras tanto, el Gobierno continúa explorando otras fuentes de financiamiento. Entre ellas, la colocación de bonos en dólares en el mercado local, una herramienta con la que ya logró captar más de US$3600 millones a través de títulos con vencimiento en 2027 y 2028.

Fuente: TN

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