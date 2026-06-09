La Justicia de Brasil confirmó la prisión preventiva de Eduardo Ignacio Murias, el argentino de 63 años acusado de racismo, quien permanece detenido desde el 24 de mayo en São João del Rei, donde fue agredido por otros presos y posteriormente trasladado a una celda separada por motivos de seguridad.

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Según informó la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais, el ataque ocurrió apenas un día después de su ingreso a la unidad penitenciaria. A raíz de la agresión, las autoridades dispusieron su aislamiento dentro del penal.

En paralelo, la defensa del acusado había solicitado su excarcelación tras el episodio, pero la Corte rechazó el planteo y ratificó la detención preventiva. El abogado Ciro Chagas indicó que presentó un nuevo pedido de hábeas corpus y cuestionó que la agresión sufrida no haya sido considerada en la resolución judicial.

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Por su parte, la dirección de la prisión inició un procedimiento interno para investigar lo ocurrido dentro del establecimiento.

El hecho que derivó en la detención de Murias ocurrió el 24 de mayo, durante un viaje en un tren turístico que une São João del Rei y Tiradentes, en la región de Campo das Vertentes. De acuerdo al informe policial, el hombre tomó fotos y videos de un niño sin autorización y compartió ese material acompañado de mensajes de contenido racista.

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Los mensajes, escritos en español, incluían expresiones discriminatorias sobre el color de piel del menor. En uno de ellos, el acusado afirmó que podía “tomarlo como esclavo”.

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La situación fue advertida por otro pasajero, que alertó a la madre del niño durante el viaje. Tras la denuncia, el hombre fue retenido por pasajeros y personal del tren hasta la llegada de la Policía Militar, que lo detuvo en el lugar.

La causa permanece bajo secreto de sumario y la investigación continúa en curso.

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Con información de TN