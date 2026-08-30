La Secretaría de Educación municipal convocó a la comunidad educativa local a inscribirse en el curso de análisis y abordaje de conflictos en el ámbito educativo, una propuesta gratuita con certificación oficial. La actividad se desarrollará el 7 y 8 de septiembre, de 08:30 a 12:00, en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Mar del Plata.

Ads

La capacitación está destinada a docentes, equipos directivos y miembros de los Equipos de Orientación Escolar de todos los niveles del sistema educativo, tanto de gestión pública como privada dentro del Partido de General Pueyrredon. Los encuentros estarán a cargo del abogado Alejandro Nató y abordarán contenidos teóricos y prácticos vinculados al análisis de la conflictividad escolar y situaciones de violencia.

Desde la organización destacaron que el taller busca fortalecer las capacidades institucionales de prevención e intervención, promoviendo herramientas de trabajo con enfoque de derechos y estrategias orientadas a mejorar la convivencia en el ámbito educativo.

Puede interesarte

Quienes deseen inscribirse deberán completar el formulario disponible en la plataforma oficial del Municipio: https://formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1289.

Ads

Ads