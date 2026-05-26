Luego del mano a mano final con Cinzia, Eduardo abandonó la casa de “Gran Hermano: Generación Dorada” en una gala marcada por la tensión entre los jugadores del reality que estaban muy enojados con Eduardo por la muy mala compra semanal que realizó, que dejó casi sin comida a toda la casa.

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La definición llegó después de que Juanicar lograra bajar de placa en primer lugar con solo el 3.8% de los votos, dejando bien en claro que el foco estaba entre Eduardo y Cinzia.



Eduardo no fue el único eliminado de la noche, ya que “Gran Hermano” decidió expulsar a Lola por dar información del afuera a Manuel.

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