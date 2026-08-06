A pesar de que el Gobierno nacional resolvió retirar el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a extranjeros del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la CGT mantendrá hoy una movilización anunciada en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a la extranjerización de tierras y recursos estratégicos.

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Desde las 16:00, la CGT Regional Mar del Plata-Batán, junto a las dos CTA, movimientos sociales, organizaciones de jubilados, estudiantiles y de distintos sectores, realizará una concentración frente al Palacio Municipal. Desde allí está previsto que los manifestantes recorran las calles céntricas de la ciudad.

El secretario general de la CGT Regional, José Luis Rocha, señaló que la movilización busca "defender nuestros derechos, nuestra tierra y nuestros recursos".

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"Entendemos que este Gobierno está intentando vender, rematar todos los recursos de nuestro país. Tenemos que estar en la calle para defenderlos", afirmó el dirigente sindical.

Rocha también cuestionó la posibilidad de flexibilizar la venta de tierras a capitales extranjeros y advirtió sobre las consecuencias que podría generar en zonas de frontera. "Vender tierras fronterizas es un peligro porque ya existen pasadizos utilizados para el narcotráfico. Si quienes tienen recursos económicos compran esas tierras, será mucho más fácil el ingreso de la droga al país", sostuvo.

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