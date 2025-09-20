En la madrugada de este sábado, dos jóvenes de 18 años fueron aprehendidos luego de protagonizar una persecución policial que terminó con la colisión de la moto en la que circulaban contra un automóvil en la intersección de avenida Jara y Primera Junta.

Ads

El hecho comenzó cuando personal del Comando de Patrullas avistó a los sospechosos en Chile y Saavedra, a bordo de una motocicleta marca Gilera SMX 250. Los jóvenes circulaban a gran velocidad y sin casco, por lo que se inició un seguimiento.

Puede interesarte

Durante la huida, la moto impactó contra un Toyota Etios conducido por un hombre de 40 años, quien no resultó herido. Tras la colisión, los ocupantes abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie, pero fueron detenidos: uno en avenida Jara y Primera Junta y el otro en Primera Junta y Don Bosco.

Ads

Al verificar los datos de la motocicleta, se constató que tenía pedido de secuestro activo por robo a solicitud de la comisaría 11ª, con fecha del 18 de septiembre de este año.

La fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, dispuso que el conductor de la moto fuera notificado de la formación de causa por encubrimiento y trasladado a sede judicial. En tanto, al acompañante se le labraron actuaciones contravencionales por infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73, recuperando la libertad bajo caución juratoria.

Ads