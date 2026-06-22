Dos hombres fueron aprehendidos acusados de robar herramientas y distintos elementos de jardinería de una vivienda del barrio Pinos de Anchorena.

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El operativo comenzó cerca de las 3 de la mañana, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre la presencia de dos personas que estarían ingresando a propiedades particulares en la zona de las calles Italia, Matheu y Hudson.

A partir de la denuncia, efectivos del Comando de Patrullas realizaron un rastrillaje junto a otro móvil policial y lograron localizar a dos sospechosos que caminaban por el sector transportando bolsos y bolsas con numerosos objetos.

Durante la identificación, los policías comprobaron que uno de los hombres, de 30 años y en situación de calle, llevaba prendas de vestir, un estéreo para automóvil, herramientas y cables para auxilio de baterías. El segundo, de 33 años y domiciliado en Mar del Plata, trasladaba una gran cantidad de herramientas de jardinería, entre ellas tijeras de poda, sierras, limas, guantes, cuchillos y pequeñas palas de mano.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un vecino revisó las cámaras de seguridad de su vivienda y observó que dos individuos con características similares habían ingresado a su propiedad y se habían llevado distintos elementos que estaban guardados en el patio trasero.

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Al exhibírsele los objetos secuestrados, el hombre reconoció como propios todos los elementos de jardinería recuperados por la Policía.

Con la presencia de un testigo civil, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos sospechosos y al secuestro de los objetos robados.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por el fiscal Dr. Arévalo, quien dispuso imputar a los detenidos por el delito de hurto agravado por escalamiento, ordenar la devolución de los bienes recuperados a la víctima y trasladar a los acusados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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