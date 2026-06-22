Durante la madrugada de este lunes, un operativo policial terminó con dos hombres detenidos tras una serie de robos en la zona de Rawson y Don Bosco.

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Todo comenzó cuando una alarma de pánico alertó a los efectivos sobre movimientos sospechosos en un taxi estacionado. Al llegar, los policías encontraron a dosdelincuentes dentro de un Chevrolet Corsa. Uno manipulaba el cableado del vehículo para intentar arrancarlo, mientras que el otro escapó a la carrera con distintos objetos robados.

Tras una breve persecución, el fugitivo fue reducido pese a que intentó resistirse al arresto. Su cómplice fue aprehendido junto al taxi.

Durante el procedimiento, la policía secuestró un estéreo robado, herramientas utilizadas para cometer los ilícitos, una batería de automóvil, una mochila con diversos elementos y una réplica de arma de fuego.

La investigación permitió descubrir además que los sospechosos habían atacado un Volkswagen Gol estacionado a pocos metros. El vehículo tenía los vidrios rotos, el sistema de encendido violentado y le habían sustraído la batería, que fue recuperada por los efectivos.

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Por disposición del fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, ambos imputados quedaron acusados por robo y robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, y fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán.



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