En el marco de una investigación por un violento ataque armado ocurrido en el barrio General Pueyrredon, personal de las Comisarías 16ª, 3ª y 8ª de Mar del Plata llevó adelante tres allanamientos simultáneos que culminaron con el secuestro de armas y municiones.

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La causa se inició el pasado 19 de junio, cuando un joven de 20 años ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos con una herida de arma de fuego en la zona del cuello. Debido a la gravedad del cuadro, la víctima no pudo declarar en ese momento.

A partir del trabajo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16ª, los investigadores lograron reconstruir el hecho y establecer la identidad del presunto autor del disparo, en el marco de un conflicto previo entre ambas partes.

Con esos elementos, la UFI N° 6 solicitó órdenes de allanamiento y detención, autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 1.

Los procedimientos se realizaron el 20 de junio en tres viviendas del mismo barrio y permitieron el secuestro de un revólver sin documentación, un arma de aire comprimido modificada para calibre .22, municiones de distintos tipos, una réplica de arma de fuego y otros elementos que serán peritados.

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En uno de los domicilios fue identificado un hombre de 51 años, quien quedó notificado en una causa por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y posteriormente fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Si bien los allanamientos aportaron material de interés para la causa, el principal sospechoso del ataque continúa prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.

La investigación sigue en manos de la UFI N° 6, bajo la carátula de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.



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