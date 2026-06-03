La Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas llevó adelante hoy el acto de apertura del primer llamado a licitación pública para la concesión del uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal Camping Municipal, en el marco de un proceso derivado del régimen de iniciativa privada.

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En primer lugar, se procedió a la apertura de la Oferta N°1 correspondiente a la firma Nieuw S.A., que detalló una propuesta de canon anual de $15.000.000 y una inversión en obra e infraestructura de $1.235.954.751,10.

Posteriormente, se abrió la Oferta N° 2 perteneciente a Bien Producido S.A., que propuso un canon anual de $22.000.000 y una inversión de $2.324.091.000 en obras e infraestructura.

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Finalizado el procedimiento, los presentes fueron invitados a formular impugnaciones, sin registrarse objeciones. Ahora, será la comisión que la tenga que evaluar las propuestas y determinar cuál resulta más conveniente para el Municipio, aunque según los manifestado la de Bien Producido cuenta con la delantera.

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