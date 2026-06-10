El deporte marplatense está de luto. A los 68 años falleció Domingo Robles, histórico dirigente y expresidente del Club Atlético Peñarol, quien se encontraba internado en los últimos días.

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La noticia fue confirmada por la propia institución a través de un comunicado oficial en el que expresó su "más profundo dolor" por la pérdida de quien condujo los destinos del club durante más de dos décadas y se convirtió en una de las figuras más influyentes de su historia.

Robles presidió la institución ubicada en Garay y Santiago del Estero entre 2001 y 2022. Durante su gestión, Peñarol vivió la etapa más gloriosa de su recorrido deportivo, consolidándose como una potencia del básquet argentino y continental.

Bajo su liderazgo, el "Milrayitas" conquistó cuatro títulos de la Liga Nacional y dos Ligas de las Américas, logros que posicionaron al club. Además, impulsó un marcado crecimiento institucional que dejó una huella imborrable en la entidad.

"Su liderazgo fue fundamental en una de las etapas más gloriosas de nuestra institución", destacó Peñarol en el comunicado difundido.

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En reconocimiento a su trayectoria y a su invaluable aporte, la institución decretó 24 horas de duelo a partir de las 15, suspendiendo durante ese período todas las actividades deportivas, administrativas y sociales.

"Su legado quedará para siempre en la historia grande de Peñarol", expresó el club, que además acompañó a familiares, amigos y seres queridos de Robles en este difícil momento.

Con su partida, Peñarol pierde a uno de los dirigentes más trascendentes de su historia reciente, un hombre que transformó al club y lo llevó a conquistar algunos de los capítulos más importantes de su rica trayectoria deportiva.

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