Durante la charla, la reconocida cocinera aseguró que siempre buscó transmitir la pasión por la cocina y el respeto por los productos. “Les dejé la pasión por cocinar y el respeto por el producto”, expresó.

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Además, Dolli recordó distintas etapas de su trayectoria profesional y cómo fue creciendo su presencia en los medios hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la gastronomía argentina.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DYMboizhd_G/

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