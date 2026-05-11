Dolli Irigoyen recordó sus comienzos en la televisión
Dolli Irigoyen dio una entrevista en Radio Con Vos donde repasó cómo fueron sus comienzos en la televisión y habló sobre el legado que intentó dejar a lo largo de su carrera.
Durante la charla, la reconocida cocinera aseguró que siempre buscó transmitir la pasión por la cocina y el respeto por los productos. “Les dejé la pasión por cocinar y el respeto por el producto”, expresó.
Además, Dolli recordó distintas etapas de su trayectoria profesional y cómo fue creciendo su presencia en los medios hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la gastronomía argentina.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DYMboizhd_G/
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