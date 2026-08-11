Docentes bonaerenses denunciaron descuentos en los salarios de este mes por haber participado de los últimos paros. Desde la Multicolor anticiparon que avanzarán con un relevamiento para presentar un reclamo colectivo.

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“Lo que hemos tenido con el cobro de este mes es que hemos recibido descuentos por parte del gobierno provincial a los paros que hemos llevado adelante desde la Multicolor”, explicó Julián, integrante de la agrupación docente Roberto Santoro y delegado de la Secundaria 12 del barrio Autódromo, en diálogo con El Marplatense.

El docente sostuvo que las medidas fueron resueltas mediante asambleas, mandatos por escuela y plenarios provinciales. “Se fueron definiendo esas medidas de fuerza buscando que se pueda expresar la voz de la docencia, nuestras reivindicaciones y las necesidades que estamos teniendo respecto a lo salarial”, señaló.

Además, remarcó que los reclamos incluyen otras problemáticas: “También está la situación de la violencia, la situación con IOMA, la precarización y la sobrecarga laboral, que afectan fuertemente lo pedagógico”.

Julián cuestionó con dureza la aplicación de los descuentos. “Ante la lucha, la falta de respuesta del gobierno y el castigo, aparece el intento de disciplinar a la docencia con un descuento fuerte a un bolsillo que ya está bastante golpeado”, expresó.

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También apuntó contra la conducción de SUTEBA y del resto de los gremios del Frente Gremial Docente Bonaerense. “Cierran paritarias a espaldas de la docencia, totalmente por debajo de la canasta familiar. Se acuerda un 2% o un 5% cada varios meses y nuestro salario sigue quedando muy por el piso”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Se cierran paritarias a espaldas de la docencia y a la semana siguiente se lleva adelante un paro masivo en toda la provincia. Eso deja claramente expuesto que no están representando a quien dicen representar”.

Frente a los descuentos, la Multicolor comenzó un relevamiento en las escuelas. “Estamos haciendo un formulario provincial para poder llevar adelante un reclamo colectivo de todos los descuentos por paro y también atender cada situación particular”, explicó.

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Por último, adelantó que habrá un nuevo plenario para definir cómo seguirán las medidas. “La docencia sigue luchando porque no nos queda alternativa. Nuestra situación salarial está muy golpeada y hay muchas condiciones que no se pueden aguantar más”, concluyó.