Un hombre de 28 años fue aprehendido en las últimas horas en la intersección de Tomás Guido y French, luego de protagonizar disturbios en la vía pública y enfrentarse al personal policial que acudió al lugar tras un llamado al 911.

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Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se inició cuando el servicio de emergencias recibió una denuncia que alertaba sobre una persona que estaba generando inconvenientes en la zona. Ante esa situación, efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron al lugar para intervenir.

Al intentar identificar al sujeto, los uniformados se encontraron con una actitud hostil y agresiva. De acuerdo con el reporte policial, el hombre desoyó en reiteradas oportunidades las órdenes impartidas por los agentes, lo que derivó en su aprehensión.

Como consecuencia de lo ocurrido, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73, normativa que sanciona conductas que alteran el orden público y dificultan el accionar de la autoridad.

Tomó intervención el Juzgado Correccional N° 4, que dispuso las actuaciones correspondientes. Posteriormente, el acusado recuperó la libertad bajo caución juratoria, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.

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