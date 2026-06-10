Diputados nacionales de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Adelante Buenos Aires avanzaron hoy en la unificación de proyectos para relanzar la iniciativa de Ficha Limpia, con el objetivo de solicitar su tratamiento en el recinto tras el intento fallido en el Senado.

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El proyecto había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados en febrero de 2025, pero quedó a un paso de su aprobación definitiva en el Senado, donde le faltó un solo voto para convertirse en ley.

La iniciativa establece la inhabilitación para ser candidato a cargos públicos de aquellas personas que cuenten con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública, un criterio que sus impulsores consideran un requisito ético básico para ejercer funciones representativas.

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En ese marco, Gisela Scaglia, Maximiliano Ferraro y Karina Banfi asumieron el compromiso de unificar los distintos proyectos existentes, convocar al resto de los bloques a sumarse y promover su tratamiento urgente en el Congreso.

Desde sectores del PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas, se había denunciado en su momento un supuesto acuerdo político que impidió la aprobación de la norma, en medio de tensiones vinculadas a la situación judicial de Cristina Fernández.

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“No se puede dejar pasar una nueva oportunidad para que Ficha Limpia esté vigente de cara a las elecciones de 2027”, sostuvo Scaglia, quien además destacó que en Santa Fe la iniciativa ya fue incorporada a la Constitución provincial como política de Estado.

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Por su parte, Ferraro afirmó que “la ley de Ficha Limpia no puede seguir quedando cajoneada por quienes buscan garantizarse impunidad o protegiendo a la política sospechada de corrupción”, y remarcó que existe un reclamo ciudadano sostenido en favor de la integridad en la función pública.

En la misma línea, Banfi definió la iniciativa como “un compromiso moral” y consideró que “es un requisito electoral más para cualquiera que desee competir por la representación ciudadana, no tiene mayor complejidad”, aunque advirtió que su aprobación requiere seguir construyendo consensos.

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Con información de Noticias Argentinas