Un hombre de 34 años fue detenido en el Balneario 21 de Punta Mogotes luego de que personal policial comprobara que tenía una captura activa en una causa por robo calificado.

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El procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento Punta Mogotes, quiénes acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911. Al identificar a las personas presentes y consultar sus datos en los sistemas informáticos, los agentes detectaron que uno de los hombres registraba un pedido de captura vigente desde el 13 de julio de 2023.

La medida había sido solicitada por el Tribunal Criminal N° 1 de Mar del Plata en el marco de una causa por robo calificado. Tras confirmar la vigencia de la orden, los efectivos procedieron a la detención del sospechoso y realizaron las actuaciones correspondientes.

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Por disposición judicial, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá alojado hasta ser presentado en primera audiencia ante la autoridad judicial interviniente.

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