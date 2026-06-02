Un joven de 24 años fue detenido este lunes en el barrio Hipódromo, acusado de amenazar y agredir físicamente a su pareja en el marco de un episodio de violencia de género. El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas tras una denuncia ingresada al sistema de emergencias 911.

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El hecho ocurrió durante la tarde, cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda de la zona luego de recibir un llamado que alertaba sobre una discusión de pareja. Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 24 años, quien relató que había sido amenazada y golpeada por su pareja, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente cuatro años y convive en el domicilio.

Según informaron fuentes policiales, la víctima presentaba una lesión visible compatible con un hematoma en el sector izquierdo de la cabeza, circunstancia que fue constatada y documentada por el personal interviniente.

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Minutos después, los efectivos identificaron al presunto agresor cuando salía de la vivienda. Tras realizar las actuaciones correspondientes y constatar que no registraba impedimentos legales vigentes, procedieron a su aprehensión.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, Ana Caro, quien dispuso la formación de actuaciones por los delitos de "Amenazas" y "Lesiones leves agravadas por el vínculo". Además, ordenó la notificación de la imputación, la toma de declaraciones testimoniales y la realización de distintas medidas de prueba.

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Por disposición judicial, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación.