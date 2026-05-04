Un hombre de 52 años fue detenido este en el barrio Caisamar, en el marco de una causa judicial que tenía una orden de detención vigente desde 2018.

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El procedimiento se realizó en una vivienda de la zona, luego de tareas de investigación que permitieron ubicar al acusado. La medida había sido ordenada por el Juzgado Correccional N°5, a cargo del juez Lenardo Celsi.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a una dependencia policial para cumplir con los pasos legales correspondientes y luego derivado a la Unidad Penal N°44.

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La causa llevaba varios años en trámite y con esta detención se avanza en el proceso judicial que ahora continuará bajo la órbita del juzgado interviniente.

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