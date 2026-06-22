Un hombre de 39 años fue aprehendido en el barrio Fortunato de la Plaza, acusado de ingresar a la vivienda de su ex pareja, violar una medida judicial de restricción de acercamiento y sustraer un televisor.

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El procedimiento se inició cuando una mujer de 33 años interceptó a efectivos del Comando de Patrullas en la vía pública y les informó que, al llegar a su domicilio, encontró a su ex pareja en el lugar pese a que existía una medida cautelar que le prohibía acercarse.

Al llegar a la vivienda, el personal policial constató la presencia del hombre y separó a ambas partes para evitar mayores conflictos. Durante la intervención, la mujer advirtió que una de las puertas de acceso había sido forzada y detectó el faltante de un televisor de 50 pulgadas de su propiedad.

Según se informó, el aparato estaba siendo trasladado en un vehículo que se encontraba en el lugar al momento del operativo.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata dispuso la aprehensión del acusado y el inicio de una causa por robo agravado por efracción.

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Además, la Justicia ordenó el secuestro del vehículo utilizado para trasladar el televisor. Luego de cumplirse las actuaciones correspondientes, el imputado fue alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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