Personal de la Patrulla Municipal detectó a un hombre que incumplía una medida judicial de restricción de acercamiento durante un operativo realizado en la zona de Castelli al 1200.

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La intervención comenzó luego de una denuncia recibida a través de la línea de WhatsApp de la Secretaría de Seguridad, donde vecinos alertaron sobre la presencia de dos hombres que habían protagonizado disturbios en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a ambos individuos realizando lavado de vehículos sobre la calle. Durante el procedimiento de identificación, uno de ellos aportó datos personales incorrectos, lo que motivó la solicitud de apoyo policial para verificar su verdadera identidad.

Tras las averiguaciones correspondientes, se comprobó que el hombre tenía vigente una medida cautelar que le prohibía acercarse a un domicilio de la zona y permanecer dentro de un radio de 300 metros del lugar.

Ante esta situación, fue trasladado a la Comisaría Novena para ser notificado formalmente de la infracción y continuar con las actuaciones de rigor.

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Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340-6177, funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante el envío de mensajes, fotografías, videos y ubicación para facilitar la intervención de los equipos de seguridad.

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