Secuestraron más de 8000 píldoras, insumos de embalaje y un auto de alta gama. Foto: Agencia NA/Policía de la Ciudad

Un hombre de 41 años fue detenido en las últimas horas acusado de robar comprimidos de viagra de un laboratorio en el que trabajaba y comercializarlos ilegalmente a través de internet.

Ads

El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Villa General Mitre. El detenido, apodado por los investigadores como “El Rey del Viagra”, trabajaba en el área de producción de Laboratorios Richet y desviaba comprimidos de sildenafil y tadalafil de manera sistemática.

Según informaron fuentes policiales, luego ofrecía los medicamentos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, sin exigir receta médica. La causa comenzó cuando los investigadores detectaron una red de venta ilegal de estos fármacos en internet.

Ads

A partir de distintas tareas de inteligencia, los agentes lograron reconstruir el mecanismo utilizado por el sospechoso, que retiraba pequeñas cantidades de medicamentos desde la planta para evitar ser descubierto.

Puede interesarte

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, se realizaron allanamientos simultáneos en el laboratorio y en la vivienda del acusado, ubicada sobre avenida Vélez Sarsfield al 100, en Barracas.

Ads

Durante los procedimientos se secuestraron 8.613 comprimidos de viagra y otros medicamentos, además de cajas, etiquetas, stickers, frascos, documentación vinculada a la causa, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si existen otros involucrados en la maniobra de venta ilegal de medicamentos.

Fuente: NA