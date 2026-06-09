Personal del Comando de Patrullas aprehendió a dos hombres de 29 y 33 años, acusados de intentar sustraer puertas de aluminio de gabinetes de gas y electricidad en un edificio del macrocentro, tras un alerta al 911 que permitió su rápida intervención.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias que advertía sobre dos sujetos retirando elementos metálicos en el edificio de Falucho al 3000. Al arribar, los efectivos observaron a los sospechosos detrás de contenedores frente a una obra en construcción, donde se encontraban golpeando y fragmentando piezas de aluminio para introducirlas en una bolsa.

De inmediato, ambos fueron interceptados e identificados. Según se informó, los dos hombres se encontraban en situación de calle y, tras un cacheo preventivo, no se hallaron armas ni otros elementos de peligrosidad.

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La investigación se apoyó en el testimonio de un vecino, quien aseguró haberlos visto recorrer la cuadra y manipular gabinetes de servicios públicos. También relató que intentaron arrancar una puerta en la intersección de Falucho y La Rioja, para luego regresar con una pieza metálica que comenzaron a desarmar.

A partir de las averiguaciones realizadas, se constató el faltante de dos puertas de aluminio correspondientes a un gabinete de medidores en un edificio de calle La Rioja al 2300, además de daños en otro gabinete ubicado sobre Falucho.

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Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, se iniciaron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.