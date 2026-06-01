Los usuarios del transporte público de Mar del Plata comenzaron la semana con un nuevo aumento en el valor del boleto. Desde este lunes, el pasaje plano pasó a costar $1.922, según confirmaron pasajeros y empresas prestatarias del servicio.

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La actualización tarifaria había sido oficializada a mediados de mayo a través del Decreto Nº 1000/26, firmado por el Ejecutivo municipal y publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Partido de General Pueyrredon.

El nuevo cuadro tarifario alcanza a todas las líneas de colectivos que circulan dentro del distrito y forma parte de una serie de medidas impulsadas para afrontar el incremento de los costos operativos del sistema, en un contexto marcado por reclamos salariales y dificultades económicas del sector.

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La suba se concretó luego de que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza que habilita al Departamento Ejecutivo a fijar el valor del boleto hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de que cada actualización pase nuevamente por el cuerpo legislativo.

De esta manera, el gobierno municipal quedó facultado para modificar la tarifa del transporte urbano durante el resto del año, una herramienta que busca agilizar la respuesta ante las variaciones de costos que enfrenta el servicio.

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