El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dio un paso clave en el Congreso tras recibir media sanción en el Senado. La propuesta impulsa modificaciones en la legislación vigente con el objetivo de fortalecer el derecho de propiedad y acelerar los procesos judiciales para recuperar inmuebles ocupados de manera irregular o ante incumplimientos contemplados por la norma.

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Uno de los puntos centrales es la creación de un procedimiento abreviado de desalojo. De convertirse en ley, el juez podrá ordenar la restitución del inmueble en plazos más acotados cuando el propietario acredite de manera fehaciente su derecho sobre la vivienda y se cumplan las condiciones previstas en el proyecto. La iniciativa también amplía quiénes estarán habilitados para solicitar la medida en determinados casos.

El texto establece que el trámite buscará reducir la duración de los procesos judiciales, aunque continuará requiriendo la intervención de la Justicia. El objetivo, según los impulsores, es brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los titulares de inmuebles frente a ocupaciones o conflictos por la tenencia.

Además del régimen de desalojos, la iniciativa incorpora modificaciones vinculadas a las expropiaciones, reforzando las condiciones para que el Estado pueda avanzar sobre bienes privados. Durante el tratamiento legislativo fueron retirados algunos capítulos del proyecto original, entre ellos los relacionados con la venta de tierras rurales a extranjeros y los cambios en la Ley de Manejo del Fuego, con el fin de alcanzar los consensos necesarios para su aprobación en la Cámara alta.

Tras superar la instancia en el Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatido antes de una eventual sanción definitiva.

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