El Ministerio de Salud de la Nación advirtió que “los hongos, que viven en lugares húmedos y poco ventilados, favorecen y empeoran los problemas respiratorios”. Esta expresión gana relevancia sobre todo en los departamentos frente al mar, pues allí se combina humedad ambiental, salinidad y ventilación insuficiente. Tales factores afectan las condiciones de habitabilidad y la conservación de objetos.

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Algunos de los problemas habituales son las manchas de moho que aparecen en los muebles, la ropa que tarda más de lo habitual en secarse, y la corrosión de las superficies metálicas. Si bien no todos comparten el mismo origen, la presencia persistente de humedad es su denominador común.

La ropa que no termina de secar: lavasecarropas o semiautomático

En los departamentos cerca del mar, colgar la ropa en el balcón no siempre es suficiente para que seque. El aire con fuerte presencia de humedad ralentiza la evaporación del agua, extendiendo los tiempos de secado y generando un fuerte olor a humedad si las prendas carecen de circulación de aire. Para evitar eso, existen los lavarropas semiautomáticos Drean y de otras marcas.

Una opción para organizar el lavado es recurrir a un electrodoméstico que facilite dicha tarea, como por ejemplo un semiautomático Drean. Según el modelo, dichos equipos pueden realizar el lavado y centrifugado mediante controles independientes. No obstante, el centrifugado no reemplaza el secado, ya que las prendas salen con humedad residual y deben terminar de secar en un espacio ventilado.

Otra posibilidad es optar por un lavasecarropas, como por ejemplo el lavasecarropas EcoInverter 8 kg gris Drean. Este modelo reúne las funciones de lavado y secado, con 8 kilogramos de capacidad para el primero y de 5 kilogramos para el segundo. Por eso, para usar el programa de secado hay que retirar parte de la ropa luego de terminar el ciclo de lavado.

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El placard y la aparición de moho

Los placares son una parte de la casa en la que la humedad pasa inadvertida por mucho tiempo. Al mantenerse cerrados, carecen de la circulación de aire que sí tienen otros sectores del departamento. Si se apoyan contra una pared exterior fría o con filtraciones, pueden acumular condensación y favorecer la aparición de hongos.

Algunas de las primeras señales son el olor persistente a humedad, manchas oscuras en las paredes interiores o puntos pequeños sobre la ropa, madera y/o los calzados. También suelen deteriorarse los revestimientos y los materiales aglomerados que componen algunos muebles. La ropa guardada sin buen secado previo representa otro factor de riesgo al aportarle humedad al interior del placard.

Para disminuir los problemas, es conveniente no llenar los muebles a máxima capacidad, separarlos de las paredes y dejar las puertas abiertas de vez en cuando para que ventilen. Si aparece moho, hay que identificar y corregir la fuente de humedad para evitar que vuelva a desarrollarse.

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El óxido en los electrodomésticos

La humedad ambiental y la salinidad propia de las zonas costeras aceleran el deterioro de las superficies metálicas. Las partículas de sal transportadas por el viento se depositan sobre los objetos y, al combinarse con la humedad, favorecen las reacciones corrosivas. Dicho fenómeno afecta a los elementos expuestos en balcones y a los electrodomésticos ubicados dentro del departamento.

Por este motivo, lavarropas, heladeras, microondas, cocinas y dispositivos pequeños suelen presentar manchas de óxido en uniones, tornillos, bisagras y demás partes metálicas. El problema no es meramente estético, porque si la corrosión alcanza conexiones o piezas funcionales, compromete el funcionamiento y perjudica la vida útil del aparato.

Como medida preventiva, se puede limpiar regularmente las superficies exteriores con un paño suave y secarlas para que no queden restos de sal o agua, preservando el estado de un lavasecarropas EcoInverter 8 kg gris Drean LSCDR0805SG0 y otros tipos de electrodomésticos. También hay que revisar las zonas menos visibles, como las partes traseras y los sectores cercanos al piso.

La ventilación cruzada

La ventilación cruzada es fundamental para renovar el aire interior mediante la apertura de dos aberturas ubicadas en dos o más lados de una vivienda, generando una circulación entre ellas. En el caso de los departamentos frente al mar, esta estrategia ayuda a reducir la acumulación de humedad.

Es suficiente con abrir ventanas de ambientes opuestos o utilizar una ventana y una puerta que permitan establecer un recorrido del aire. La circulación depende de la distribución del departamento, la orientación de las aberturas y las condiciones del viento.

Igualmente, cabe aclarar que ventilar no significa mantener las ventanas abiertas todo el día. Si el aire exterior está muy húmedo o hay lluvia, puede ingresar más humedad de la que se consigue eliminar, de manera que hay que elegir momentos con condiciones favorables, ventilar tras cocinar o ducharse y evitar que los ambientes permanezcan cerrados durante períodos prolongados.

El deshumidificador como complemento

Los deshumidificadores sirven de complemento cuando la ventilación natural no es suficiente para controlar la humedad. Estos dispositivos extraen parte del vapor de agua del aire y lo condensan en un depósito. Así, reducen la humedad de los ambientes y limitan las condiciones que favorecen el surgimiento de hongos.

Antes de elegir un deshumidificador, hay que tener en cuenta el volumen de aire que puede procesar, la superficie del departamento y su capacidad de extracción diaria. También es importante revisar el tamaño del depósito y el nivel de ruido. Un equipo pequeño resulta suficiente para un dormitorio o un placard abierto, pero queda corto para ambientes amplios.

Cabe destacar que comprar un deshumidificador no reemplaza la ventilación, la reparación de filtraciones o el secado de superficies mojadas. Tampoco soluciona por sí solo los problemas de condensación vinculados con paredes frías o deficiencias constructivas.

¿Cómo cuidar el departamento durante todo el año?

La humedad en un departamento frente al mar afecta la ropa, los muebles, los placares y los electrodomésticos. La dificultad para secar las prendas, la aparición de moho y la corrosión son problemas relacionados, aunque requieren medidas para prevenirlos y controlarlos.

Combinar un sistema de lavado y secado adecuado, mantener los muebles ventilados, limpiar los residuos de sal y favorecer la circulación del aire permite reducir parte de estos inconvenientes. Y si la humedad persiste, un deshumidificador puede complementar las medidas anteriores.