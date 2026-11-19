Cuando llegan los primeros días de calor o empiezan a bajar las temperaturas, la limpieza de la casa suele incluir placares, cortinas y textiles que permanecieron guardados durante meses. Sin embargo, hay un elemento que muchas veces queda fuera de esa rutina: la cama. Aunque las sábanas se cambian con frecuencia, el colchón y su base también necesitan atención para conservar sus materiales y evitar la acumulación de polvo y suciedad.

Ads

¿Por qué conviene ventilar la cama antes de hacerla?

Una de las costumbres más extendidas consiste en acomodar las sábanas y colocar el acolchado apenas nos levantamos. Sin embargo, dejar la cama destendida durante un rato favorece la ventilación de las superficies que permanecieron cubiertas durante la noche.

Para hacerlo, alcanza con retirar el acolchado o la frazada, doblar las sábanas hacia los pies de la cama y abrir las ventanas de la habitación. De esta manera, el colchón queda parcialmente descubierto y el aire circula por el ambiente.

La ventilación resulta especialmente útil durante los cambios de estación, cuando también se reemplazan mantas gruesas por ropa de cama más liviana, o viceversa. Antes de guardar los textiles que dejan de utilizarse, es recomendable lavarlos según las instrucciones de sus etiquetas y asegurarse de que estén completamente secos.

Cómo aspirar el colchón sin dañar sus materiales

El aspirado es uno de los procedimientos más sencillos para retirar polvo, pelusas y partículas que se depositan sobre la superficie del colchón.

Ads

Antes de comenzar, hay que quitar las sábanas, las fundas, las almohadas y cualquier otro accesorio. Luego, se utiliza una aspiradora con un accesorio para tapicería, preferentemente limpio y de cerdas suaves.

La limpieza debe realizarse con movimientos lentos, recorriendo toda la superficie. Es conveniente prestar especial atención a las costuras, los bordes y las uniones de la tela, donde suelen acumularse pequeñas partículas.

También hay que revisar los laterales del colchón. Estas zonas quedan habitualmente cubiertas por la ropa de cama y reciben menos atención durante la limpieza cotidiana.

Ads

No es necesario presionar demasiado el accesorio contra la superficie. El objetivo es retirar la suciedad superficial sin desgastar el tejido ni alterar los materiales que componen el colchón.

La base de la cama también necesita limpieza

El mantenimiento no termina en el colchón. La estructura que lo sostiene también acumula polvo, especialmente en las esquinas, las uniones y los sectores cercanos al piso.

En el caso de los sommiers , conviene aspirar cuidadosamente los laterales, las costuras y las superficies tapizadas, utilizando un accesorio adecuado para evitar el desgaste de la tela.

Si la base tiene patas, también es importante limpiar el espacio inferior, donde suelen juntarse pelusas y otros residuos. Cuando el diseño lo permite, separar ligeramente la cama de la pared facilita el acceso a los rincones menos visibles.

La ventilación también forma parte del mantenimiento de la base. Durante la limpieza, dejar el colchón separado de su soporte por un tiempo, siempre que resulte seguro y las instrucciones del fabricante lo permitan, facilita la circulación de aire entre ambas superficies.

Cómo proteger el colchón durante todo el año

El protector no reemplaza la limpieza periódica del colchón.

Una vez finalizada la limpieza, incorporar un protector sirve para reducir el contacto directo del colchón con manchas y suciedad cotidiana.

Los modelos removibles y lavables resultan prácticos porque simplifican el mantenimiento. Al elegir uno, hay que comprobar que sus dimensiones coincidan con las del colchón, incluido el alto, para evitar que quede demasiado ajustado o se desplace durante el uso.

También existen protectores impermeables, diseñados para impedir que determinados líquidos lleguen al revestimiento. En estos casos, se sugiere revisar las características del material y las instrucciones de lavado.

El protector no reemplaza la limpieza periódica del colchón. Funciona como una barrera adicional que facilita el cuidado del producto y permite mantener su superficie cubierta sin intervenir directamente sobre ella con tanta frecuencia.

Durante el cambio de estación, también es un buen momento para revisar su estado. Si presenta roturas, elásticos vencidos o sectores deteriorados, corresponde reemplazarlo.

Detalles que conviene revisar al cambiar de estación

Además de aspirar y ventilar, esta limpieza ofrece una oportunidad para observar el estado general de la cama.

También es importante verificar que el colchón esté correctamente apoyado y que la base sea compatible con sus características. Un soporte inadecuado afecta el funcionamiento del conjunto y, en determinados casos, incumple las condiciones de uso establecidas por el fabricante.

La llegada de una nueva estación invita, además, a reorganizar la ropa de cama. Los acolchados, las mantas y las fundas que se guardan durante varios meses deben estar limpios y secos, preferentemente protegidos del polvo en espacios destinados al almacenamiento de textiles.

Para quienes estén evaluando renovar el colchón o su base, Simmons ofrece distintas alternativas de sistemas de descanso. Podés revisar las características de cada modelo y sus recomendaciones de mantenimiento para elegir un producto adecuado y conservarlo en buenas condiciones con el paso del tiempo.