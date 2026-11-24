Entre julio y febrero, Mar del Plata concentra el flujo de búsqueda inmobiliaria más alto del año. Compradores que buscan vivir todo el año conviven con quienes buscan segunda vivienda o inversión para alquiler temporario. Comprar antes de la temporada te permite evaluar con menos presión y acceder a oportunidades antes del pico de demanda estival.

Ads

Antes de definir una zona específica, conviene revisar casas a la venta en Mar del Plata para tener una visión completa de la oferta disponible y comparar características entre distintas áreas. Esto facilita identificar qué tipo de propiedad se ajusta mejor a tus necesidades y presupuesto.

Quién busca casas en venta en Mar del Plata y por qué

Las propiedades más demandadas abarcan casas en barrios residenciales o privados, departamentos en primera línea de mar o zonas costeras, y unidades con amplios espacios exteriores como balcones y terrazas. Usuarios finales que buscan establecerse en localidades costeras e inversores interesados en el mercado de alquileres lideran la demanda.

El perfil de quien busca comprar casa en Mar del Plata incluye:

● Familias que deciden mudarse de forma permanente

Ads

● Jubilados que priorizan calidad de vida cerca del mar

● Compradores de segunda vivienda que combinan uso personal con alquiler temporario

En el segmento de usados, la mayor concentración se da en departamentos de uno y dos ambientes en macrocentro, La Perla y Güemes, muy demandados tanto por residentes como por quienes compran para segunda vivienda.

Ads

Barrios y perfiles: dónde buscar casas en Mar del Plata

Los principales barrios con casas en venta incluyen:

● Chauvín: 222 casas disponibles, precio medio USD 215.302

● Constitución: 139 casas, precio medio USD 192.612

● Parque Luro: 196 casas, precio medio USD 234.334

Cada zona responde a necesidades diferentes. Chauvín se destaca por su perfil residencial consolidado, con buena conectividad y servicios cercanos. Constitución es un tranquilo cuadrante norte con servicios completos.

Excelentes alternativas con terrenos amplios se concentran en Chapadmalal, entorno natural marítimo campestre, y Sierra de los Padres, pacífico sector serrano periférico.

Zona Costera: La Perla y Playa Grande

La Perla ofrece:

● Precios de entrada para zona costera

● Playas amplias y menos concurridas que Bristol

● Paseo costanero renovado

● Buena demanda de alquiler temporario

● Proyección de valorización por obras de infraestructura

Playa Grande es la zona premium con:

● Vista al mar y cercanía directa a la playa

● Edificios con amenities y buenas terminaciones

● Demanda de alquiler temporario premium

● Valorización sostenida por la ubicación costera

Zonas del Oeste y Norte

Punta Mogotes cuenta con 237 casas disponibles en venta con precio medio de USD 149.149, mientras que Los Troncos tiene 205 casas con precio medio de USD 573.430.

Punta Mogotes ofrece:

● Playas amplias y familiares

● Buena demanda de alquiler temporario en verano

● Precios accesibles comparados con Playa Grande

● Estacionamiento más fácil

● Cercanía al puerto y gastronomía de pescados

Fuente: Unsplash.

Qué evaluar en una casa de uso permanente o estacional

Mantenimiento y estado general

Las casas para uso permanente requieren verificar el estado de techos, instalaciones eléctricas, cañerías y aberturas. Para uso estacional, considerá también la ventilación, humedad y facilidad de acceso durante todo el año.

Calefacción

La calefacción es esencial si pensás habitarla fuera de temporada. Evaluá el tipo de sistema instalado, su eficiencia y el costo operativo. Las casas con gas natural suelen ser más económicas de mantener que las que dependen de garrafas o electricidad.

Ubicación y servicios

La distancia al mar y a los servicios define el perfil de uso. Una propiedad a pocas cuadras de la playa maximiza el potencial de alquiler temporario, pero puede implicar mayor costo de compra. Las casas en zonas residenciales alejadas del centro ofrecen tranquilidad y espacios más amplios, ideales para vivir todo el año.

Cómo organizar la búsqueda antes del verano

Definí tu objetivo

Establecé si buscás vivienda permanente, segunda vivienda o inversión. Esto determina la zona, el tipo de propiedad y el presupuesto. Establecé un rango de inversión realista considerando gastos de escritura, impuestos y posibles refacciones.

Visitá las propiedades

Visitá las propiedades en persona, preferentemente fuera de temporada alta, para evaluar el barrio en su contexto habitual. Consultá sobre expensas, servicios disponibles, estado de calles y acceso a transporte público.

Verificá documentación

Verificá documentación esencial:

● Título de propiedad

● Certificado de dominio

● Deudas de impuestos y servicios

● Estado de inhibiciones

Trabajar con profesionales matriculados reduce riesgos y agiliza el proceso.

Considerá el timing

Comprar antes de noviembre te permite acceder a la mejor oferta y negociar con más margen. A partir de diciembre, la demanda aumenta y los tiempos de decisión se acortan.

Fuente: Unsplash.

Evaluar la compra de una casa en Mar del Plata antes de la temporada alta te da ventaja para comparar opciones, negociar condiciones y tomar decisiones sin presión. Cada barrio responde a perfiles específicos: zonas costeras para inversión turística, barrios residenciales para familias, sectores periféricos para quienes priorizan espacio y tranquilidad.

Definir el uso previsto, verificar documentación y evaluar características técnicas de la propiedad son pasos esenciales para una compra informada. El mercado inmobiliario marplatense ofrece alternativas para distintos presupuestos y objetivos, siempre que la búsqueda se organice con criterio y anticipación.