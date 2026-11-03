Con el paso de los años, el cuerpo atraviesa transformaciones que no siempre resultan evidentes. Algunas se manifiestan en el descanso, el estado de ánimo o el peso, mientras que otras ocurren de manera silenciosa, como los cambios en la estructura de los huesos. En este escenario, ciertos hábitos cotidianos adquieren una importancia diferente, incluso aquellos que durante mucho tiempo parecían funcionar sin inconvenientes.

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Cómo influye la menopausia en las necesidades nutricionales

La menopausia se confirma cuando transcurren 12 meses consecutivos sin menstruación, siempre que no exista otra causa que explique su ausencia. Sin embargo, los cambios hormonales comienzan antes, durante la perimenopausia, un período en el que algunas mujeres experimentan alteraciones del ánimo, falta de energía y episodios de calor repentino.

Uno de los cambios más relevantes es la disminución de estrógenos, que influye sobre la composición corporal y el metabolismo. Esta transición se asocia con cambios en la distribución de la grasa corporal y una pérdida acelerada de masa ósea, incluso cuando todavía no aparecen molestias relacionadas con los huesos.

La alimentación adquiere entonces un papel importante, aunque no se trata de seguir una dieta restrictiva ni de eliminar grupos enteros de alimentos. El objetivo es mantener una ingesta equilibrada de nutrientes que acompañe las nuevas necesidades del organismo.

Un patrón de alimentación mediterráneo, basado en verduras, cereales integrales, proteínas magras y alimentos de origen vegetal, constituye una alternativa para organizar las comidas. Más que imponer reglas difíciles de sostener, conviene buscar cambios compatibles con las preferencias y rutinas personales.

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El calcio y la vitamina D ganan protagonismo

La salud de los huesos merece especial atención durante la menopausia. La reducción de estrógenos acelera la pérdida de masa ósea y aumenta el riesgo de osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos y los vuelve más susceptibles a las fracturas.

En este contexto, el calcio y la vitamina D cumplen funciones complementarias. El primero participa en el mantenimiento de la estructura ósea, mientras que la vitamina D favorece su absorción y contribuye al mantenimiento de los huesos.

Las recomendaciones de calcio varían según la edad y la etapa de la vida. Como referencia, algunas guías establecen una ingesta de aproximadamente 1.000 mg diarios para mujeres adultas de hasta 50 años y 1.200 mg a partir de los 51 años.

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Entre los alimentos que aportan calcio se encuentran:

Leche y yogur.

Quesos bajos en grasa.

Bebidas de soja fortificadas con calcio.

Verduras de hoja verde.

Tofu elaborado con sales de calcio.

Combinar diferentes fuentes a lo largo del día facilita una ingesta adecuada, especialmente cuando existen restricciones alimentarias o se evitan los lácteos.

La vitamina D también requiere atención. Las recomendaciones de ingesta varían según la edad. Algunas orientaciones establecen 600 unidades internacionales (UI) diarias hasta los 70 años y 800 UI a partir de esa edad, mientras que determinadas guías europeas para mujeres mayores de 50 años recomiendan 800 UI al día.

Estas diferencias refuerzan la importancia de evaluar las necesidades individuales antes de incorporar suplementos.

Proteínas para acompañar los cambios musculares

Durante la transición menopáusica también se producen modificaciones en la composición corporal y la masa muscular. Por este motivo, además de prestar atención al calcio, es importante revisar la cantidad y la calidad de las proteínas presentes en la alimentación.

Una ingesta adecuada de proteínas contribuye al mantenimiento de la masa muscular y forma parte de las recomendaciones nutricionales destinadas a preservar la salud ósea.

Las guías europeas sobre osteoporosis en mujeres posmenopáusicas incluyen una referencia de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día para mujeres mayores de 50 años.

Para incorporar proteínas en las comidas se encuentran alternativas como pollo, pescado, pavo, carnes magras, lentejas, porotos y tofu.

La variedad favorece una alimentación que combina opciones animales y vegetales sin depender de un único alimento. También resulta conveniente moderar el consumo de carnes rojas y considerar el cuidado de los niveles de colesterol.

La alimentación, de todos modos, no actúa de manera aislada. Mantenerse físicamente activa y realizar ejercicios de fuerza adaptados a la condición física también ayuda a preservar la masa muscular y ósea.

Verduras, cereales integrales y soja en la alimentación diaria

Las verduras ocupan un lugar destacado en una alimentación equilibrada durante la menopausia. Además de aportar nutrientes y fibra, forman parte de los patrones alimentarios recomendados para el control del peso y el cuidado de la salud general.

Entre las opciones recomendadas aparecen el brócoli, la coliflor, los espárragos, los repollitos de Bruselas y las verduras de hoja verde. Incorporarlas en diferentes preparaciones permite mantener una alimentación variada.

Los cereales integrales también forman parte de los patrones alimentarios recomendados para esta etapa, junto con las proteínas magras y otros alimentos vegetales.

Por otro lado, la soja tiene una característica particular. Contiene fitoestrógenos, compuestos vegetales con una estructura semejante a la de los estrógenos, cuyo efecto sobre los síntomas menopáusicos ha sido objeto de distintas investigaciones.

El tofu, las bebidas de soja y los porotos de soja son algunas maneras de incluirla en la alimentación. Cuando se busca incorporar sus nutrientes, se prioriza su consumo como alimento antes que en forma de suplementos.

El magnesio y su relación con la salud ósea

En mujeres adultas, la ingesta diaria recomendada se sitúa aproximadamente entre 310 y 320 mg, según la edad.

Aunque el calcio y la vitamina D suelen recibir mayor atención, el magnesio también participa en procesos relacionados con el mantenimiento de los huesos.

Este mineral interviene en numerosas funciones del organismo, entre ellas la regulación de la actividad muscular y nerviosa, el metabolismo de la glucosa y la formación de proteínas y tejido óseo.

Una alimentación variada aporta magnesio a través de legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, verduras de hoja verde y algunos productos lácteos.

En mujeres adultas, la ingesta diaria recomendada se sitúa aproximadamente entre 310 y 320 mg, según la edad.

Las investigaciones han encontrado una asociación entre una mayor ingesta de magnesio y una densidad mineral ósea más elevada. Sin embargo, todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que aumentar su consumo mediante suplementos prevenga o trate la osteoporosis.

Cuando la alimentación resulta insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales, un profesional de la salud podría evaluar la conveniencia de incorporar un suplemento de magnesio . Su uso no está indicado de manera automática por atravesar la menopausia.

La alimentación es parte de un cuidado más amplio

Las decisiones alimentarias acompañan los cambios de la menopausia, pero sus beneficios se amplían cuando forman parte de hábitos saludables sostenidos en el tiempo.

No existe una única manera de transitar la menopausia ni una dieta que responda de la misma forma a todas las mujeres. Las necesidades nutricionales varían con la edad, las condiciones de salud y los hábitos personales.

A veces, los cambios más sostenibles comienzan con decisiones pequeñas, como diversificar las fuentes de proteínas, incorporar más verduras o revisar si la dieta proporciona suficiente calcio. Otras veces, requieren una evaluación profesional más específica. Reconocer esas diferencias contribuye a que la alimentación acompañe esta etapa sin convertirse en una nueva fuente de exigencias.